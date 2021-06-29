Онищенко оценил слова Вуйнович о влияющих на вакцинацию факторах

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что международный чиновник не имеет права давать рекомендации к вакцинации без соответствующего законодательства. Таким образом в интервью «Ленте.ру» он отреагировал на слова официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиты Вуйнович. Она объявила, что результат теста на антитела не должен влиять на принятие решения о вакцинации от COVID-19.

По словам Онищенко, сделав такое заявление, Вуйнович оказалась в некорректном положении с точки зрения медицинской этики. Он подчеркнул, люди должны понимать, что вакцинация — это серьезная иммунобиологическая операция. В связи с этим бывший главный врач России порекомендовал чиновникам воздерживаться «от такого рода заявлений».

«Когда чиновник о чем-то говорит, вы не должны слепо этому следовать. Вы можете спросить: а где это написано, в каком документе? И Вуйнович в таком случае такого бы не предоставила, потому что его нет. А ведь все решения о вакцинации принимаются в соответствии с каким-то документом. У нас есть закон о иммунопрофилактике, есть национальный календарь прививок, туда мы в первом чтении включили в том числе и коронавирус, но второго и третьего чтения еще не было, значит, закон еще не состоялся. Пока нет инструкции, чиновник не имеет права делать такие заявления. Да еще и на всю страну. Вы извините меня, но заочно ставить диагнозы и делать назначения нельзя», — отметил политик.

Онищенко подчеркнул, что решение о вакцинации человек принимает самостоятельно. Врач может порекомендовать пациенту пройти вакцинацию, прежде всего его обследовав, — этот путь политик назвал самым грамотным, но международный чиновник таких указаний давать не имеет права.

По словам бывшего главного врача России, Вуйнович оказалась в таком положении, потому что «сейчас все, как говорится, дуют на холодную воду».

«Ну, например, решение о том, что нужно повторно вакцинироваться через полгода, тоже не базируется на каких-то глубоких исследованиях научных, но их, собственно, и быть не может. Поэтому сегодня вот эти всякого рода подходы больше про перестраховку», — отметил политик.

Онищенко счет возможным согласиться с международным политиком только в одном: по одним антителам иммунитет невозможно проанализировать качественно.

Ранее заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Дмитрий Липин рассказал, что российская Конституция позволяет ввести обязательную вакцинацию.