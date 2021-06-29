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Бельгия выдала России организатора атаки на школу в Чечне

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бельгия выдала России Али Оздамирова, атаковавшего школу в Чечне в 1996 году. Об этом сообщает Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в апреле 1996 года Оздамиров работал военным руководителем в школе №2 в селе Гелдаган. Узнав, что в учреждение придут выплаты для учителей и учащихся, он решил похитить деньги и создал организованную вооруженную группу.

24 апреля 1996-го участники его банды с автоматами Калашникова АК-74 и АКМ в камуфлированной форме и масках атаковали школу, открыв в здании беспорядочную стрельбу. Ворвавшись в кабинет директора, они убили мужчину, ранили еще одного человека и скрылись, забрав более 40 миллионов рублей.

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