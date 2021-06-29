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Из-за фото депутата на фоне надписи «Чукотка» из сотен убитых гусей завели дело

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Фото: Telegram-канал «Говорит Москва»

Возбуждено уголовное дело из-за фотографии депутата Александра Крамаренко на фоне надписи «Чукотка 2021» из почти двух сотен убитых гусей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

Санкции по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота») предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела послужила публикация, ранее появившаяся в соцсетях. На ней магаданский депутат Александр Крамаренко якобы позирует с ружьем на фоне фразы «Чукотка 2021», выложенной из тушек убитых птиц.

Сам депутат назвал снимок «фотошопом».

Впервые фото было опубликовано в мае в сообществе охотников Сибири в Instagram, но впоследствии пост удалили. Пользователи паблика оставили негативные комментарии под фото и предположили, что «так мог охотиться только приезжий». Прокуратура заявила, что нарушителю может грозить наказание по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»).

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