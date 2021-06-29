Старший научный сотрудник в области внешней и оборонной политики в Институте Катона в Вашингтоне Тед Гален Карпентер назвал Украину недостойным и небезопасным союзником для США. Его слова передает издание The National Interest.

«Поведение Киева, включающее разнузданную коррупцию и попытки заткнуть рот демократическим критикам, — вот это самое поведение омрачает "блестящую" трансформацию Украины и бравурные рассказы о ней», — отметил ученый. По его мнению, представления о союзе с украинской стороной как о стратегическом активе безосновательны.

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Карпентер напомнил, что государственный переворот в 2014 году осуществили силы украинских ультранационалистических и неонацистских группировок. Он подчеркнул, что эти организации транслируют «уродливые ценности» и продолжают влиять на решения Киева, но сторонники союза с Украиной игнорируют эти факты.

Научный сотрудник также раскритиковал ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан на Украине. Он добавил, что союз с Киевом — это ловушка, из-за которой США могут быть втянуты в ненужную войну.

18 июня издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении Киеву 100 миллионов долларов. Такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине. Позже в Белом доме подчеркнули, что Украина уже получила помощь в полном объеме.

11 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.