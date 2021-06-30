Банки обяжут отвечать на претензии россиян

Центробанк намерен обязать банки и финансовые организации обязать рассматривать по существу и отвечать на претензии россиян, регулятор уже разрабатывает соответствующий законопроект. Об этом рассказал службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута, передает ТАСС.

На данный момент такая обязанность есть у регуляторов, а финогранизации, по законодательству, этого делать не должны. Как пояснил Мамута, регуляторы должны отвечать на запросы в течение 30 дней, а финансовые организации — в соответствии со своей собственной политикой. «Конечно, порядочные компании это делают, но, к сожалению, есть многие, кто вообще не отвечают на обращения», — отметил он.

Представитель Центробанка добавил, что регулятор намерен продвигать эту инициативу в осеннюю сессию Госдумы.

О планах Центробанка обязать финансовые организации отвечать на жалобы клиентов сообщалось в январе. Тогда законопроект планировалось подготовить к весне. Главная цель новой инициативы — упрощение взаимодействия, поскольку сейчас порядок и сроки рассмотрения обращений в законе четко не прописаны. Как указали в ЦБ, банк должен будет реагировать по существу, а не ограничиваться «отпиской».