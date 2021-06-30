Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на выход сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы. Пост доступен в Instagram политика.

«Миллионы украинцев поддерживали наших игроков. В матче со шведами парни показали настоящую волю к победе. Украина, вперед!» — написал Кличко.

Сборная Украины одержала победу над командой Швеции в 1/8 финала турнира. В основное время матч завершился вничью. Решающий гол украинцы забили уже в конце второго дополнительного тайма. К этому моменту скандинавы играли в меньшинстве.

Украина пробилась в четвертьфинал, где встретится с Англией. Команда Гарета Саутгейта, в свою очередь, сломила сопротивление Германии. Матч пройдет 3 июля.

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