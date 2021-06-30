Жительнице Белоруссии вынесли приговор за отказ сдать жилье помощнице прокурора

Жительнице Белоруссии Ольге Синелевой вынесли приговор за отказ сдать жилье помощнице прокурора Алине Касьянчик. Об этом 30 июня сообщает Tut.by.

34-летнюю Синелеву признали виновной в нарушений прав граждан и приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Обвиняемая ранее не была судима, в данный момент она находится в декретном отпуске.

Жительница Минска Синелева оказалась на скамье подсудимых, поскольку попросила съехать со съемной квартиры Касьянчик, которая была гособвинителем по резонансным политическим делам. Следствие утверждало, что помощница прокурора выполняла все обязательства по договору, а арендодатель «поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов».

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в интересах потерпевшей. При этом, как утверждает издание, между Синелевой и Касьянчик не было конфликта. Помощница прокурора согласилась съехать из квартиры, и когда она нашла другое жилье, договор был расторгнут по соглашению сторон.

Ранее житель Витебской области Белоруссии получил пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима за комментарии в интернете про президента Александра Лукашенко.