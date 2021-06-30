Распространенный миф про СССР в Великой Отечественной войне опровергли

Информация о желании СССР напасть на Германию является распространенным мифом, который опровергают новые данные Генерального штаба Красной армии времен весны 1941 года. Об этом стало известно РИА Новости в ходе московской выставки, организованной на собрании Российского исторического общества (РИО).

На мероприятии были представлены «Схема развертывания стратегических сил СССР» и «Схема соотношения сил». По словам научного сотрудника Германского исторического института в Москве (ГИИМ) Сергея Кудряшова, вторая схема считается уникальным документом. Он подтверждает, что незадолго до начала войны в Генштабе СССР понимали, как силы вермахта будут распределены — на группу армий «Север», «Центр» и «Юг».

Кроме того, интересный факт заключается и в том, что Финляндия как союзник Третьего рейха должна была направить войска против Советского Союза со стороны Ленинграда.

Затем научный сотрудник ГИИМ отметил, что подобная схема и немецкий план «Барбаросса» очень схожи, что позволяет сказать о «высоком профессионализме» Генштаба СССР.

Главная идея «Схемы развертывания стратегических сил СССР» заключалась в противодействии нацистской агрессии. В этой же схеме был план ответных мер при нападении противника. В частности, к весне 1941 года правительством и органами власти было очевидно, что юго-западное направление станет «главным театром войны».

При этом, как отмечает специалист, плана СССР, направленного на захват Германии, не существует. Советский Союз, напротив, готовился отвечать на вторжение вермахта, пояснил он и добавил, что речь идет только об ограниченной военной операции в начальный период войны.

22 июня также стало известно, что Минобороны России рассекретило архивные данные. Ведомство представило на сайте специальный раздел «День, о который разбился блицкриг», который посвящен мужеству бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.