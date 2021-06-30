В сети появилось видео лучших голов 1/8 финала чемпионата Европы. Ролик доступен в Instagram Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

УЕФА представил четыре гола и предложил фанатам выбрать лучший. В четверку попали: точный удар французского нападающего Карима Бензема в матче со Швейцарией, гол форварда сборной Испании Альваро Мораты в игре с Хорватией, гол Поля Погба в матче с Швейцарией и точный дар Торгана Азара в противостоянии Бельгии и Португалии.

Фото опубликовано @euro2020

Сборная Франции вылетела с чемпионата Европы, уступив Швейцарии в серии послематчевых пенальти. Испания переиграла хорватов в дополнительное время со счетом 5:3, а Бельгия с минимальным счетом одержала победу над Португалией.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля.

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