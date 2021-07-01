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Мужчину наказали за попытку спасти собачий парк от собак

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Фото: Getty

Жителя США оштрафовали за то, что он опрыскал герметиком деревья в парке Уолон-Лейк города Нэпервилль неподалеку от Чикаго. Мужчина объяснил поступок тем, что пытался спасти лес, который сильно пострадал от собак, пишет Associated Press.

Американец Ашер Томас решил заклеить разодранную псами кору деревьев, но полицию не устроил этот довод. Мужчину обвинили в «изменении флоры» на территории парка для выгула собак и выписали ему штраф в размере 225 долларов (16,4 тысячи рублей).

«Вы не можете делать что-то с чужой собственностью, даже если у вас хорошие намерения. В частности, позволять своим собакам портить парк или распылять инородное вещество на деревья», — сказал заместитель начальника полиции Дэйв Барриос.

Томас работает в Береговой охране США и регулярно выгуливает свою собаку Дикси в Уолон-Лейк. Когда он увидел, что немецкая овчарка другого хозяина прогрызла кору более чем дюжины деревьев, решил замазать «раны» в коре специальным герметиком, который используется после обрезки веток.

«Вся цель заключалась в том, чтобы предотвратить потерю леса», — пояснил американец, добавив, что в его родном штате Колорадо «дерево дороже золота».

В июне в Великобритании случилась обратная ситуация — влиятельный бизнесмен едва не уничтожил участок лесного массива «выдающейся красоты». Миллионер пытался прорубить дорожку от своего особняка к конюшне, но власти не позволили ему осуществить план.

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