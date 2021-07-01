Ставший героем мемов швейцарский фанат получил бесплатный билет в Петербург

Фанат сборной Швейцарии по футболу Лука Лаутенбах, ставший героем мемов после матча 1/8 финала чемпионата Европы против команды Франции, получил бесплатный билет в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Лаутенбах обратился к авиакомпании Swiss с просьбой оплатить ему билет на рейс до Санкт-Петербурга, где 2 июля пройдет четветьфинальный матч швейцарцев против команды Испании. Swiss подарила ему билет бизнес-класса.

В 1/8 финала турнира сборная Швейцарии одержала победу над Францией. Основное время игры завершилось со счетом 3:3, при этом до 81-й минуты французы вели 3:1. Швейцарцы оказались сильнее в серии пенальти — 5:4.

После этого в сети появились фотографии Лаутенбаха, сделанные в течение минуты. Сначала болельщика запечатлели в концовке основного времени при счете 3:2 в пользу французов, когда забитый Марио Гаврановичем мяч был отменен из-за положения вне игры. На кадрах он в отчаянии держится за голову. Через минуту швейцарец снял с себя футболку и закричал от радости, так как Гаврановичу своим голом удалось перевести игру в дополнительное время.