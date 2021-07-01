Врачи назвали способ сохранить молодость кожи без косметики

Телеведущая Наталья Тарасова, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко и приглашенный гость, профессор-кардиолог Владимир Подхомутников в эфире программы «О самом главном» рассказали о способах сохранить молодость кожи без использования косметических продуктов. Выпуск опубликован на YouTube.

Медицинские специалисты рассказали, что для поддержания молодости в организме должно быть достаточное содержание коллагена. Подхомутников назвал одним из самых насыщенных коллагеном продуктов мясо, поэтому в рационе питания оно должно быть. Также, по его словам, большое количество легко усваиваемого коллагена содержится в рыбе.

Второй важный фактор для сохранения молодости — сон, который должен длиться не менее 7 часов в день. Врач Шаповаленко призвала ложиться не позже 23 часов и стараться сделать сон глубоким. Также врачи призвали регулярно заниматься физическими нагрузками.

Шаповаленко и Подхомутников объяснили, что на синтез коллагена влияет и употребление воды. Кардиолог подчеркнул необходимость выбирать качественную и хорошо минерализованную жидкость. Такая вода, по его словам, нормализует кислотно-щелочной и водно-солевой баланс организма.

Также эксперты объяснили, что дефицит коллагена приводит не только к мимическим морщинам, но и к другим проблемам со здоровьем: заболеваниям сосудов, хрупкости костей и суставов, нарушению зрения.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал красное мясо опасным для здоровья при чрезмерном употреблении. В эфире передачи «О самом главном» он сообщил, что этот популярный продукт провоцирует рак.