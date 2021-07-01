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В российском регионе выпал снег в первый день июля

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Фото: @chukotka_2day

В некоторых населенных пунктах российского региона выпал снег в первый день июля. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте правительства Чукотки.

«1 июля Чукотку посетил снег», — говорится в в публикации.

На фотографиях к посту запечатлены заснеженная трава, кусты и дороги под снегом, а также миниатюрный снеговик. Отмечается, что снег прошел в Нутэпэльмене, Ванкареме, Амгуэме и в Эгвекиноте.

Ранее заместитель директора института физики атмосферы имени А.М.Обухова РАН Владимир Семенов заявил, что в России постепенно понижается континентальность климата и через несколько десятков лет возможно исчезновение снежных зим.

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