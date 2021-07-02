Лукашенко заявил о перехваченном на границе с Литвой беспилотнике со взрывчаткой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о перехваченном на границе с Литвой беспилотнике со взрывчаткой, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, беспилотник был перехвачен неделю назад, к нему была прицеплена канистра со взрывчаткой, которую удалось обезвредить. В ближайшее время этот эпизод будет обнародован, заверил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыта сеть «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. Ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот.

«Отряды самообороны» пытались подорвать узел связи Военно-морского флота (ВМФ) России в Вилейке под Минском, утверждает Лукашенко. Белорусский президент обвинил в причастности к созданию террористической сети США, Германию, Польшу, Литву, а также Украину, с которой распорядился перекрыть границу.

При этом, по словам Лукашенко, модератором ячейки в Telegram была гражданка России по фамилии Трубникова.