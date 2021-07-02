Лукашенко обвинил россиянку в модерировании террористической ячейки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил гражданку России в модерировании террористической ячейки на территории республики. Слова президента передает агенство BELTA в своем Telegram.

По словам Лукашенко, был создан Telegram-ресурс «Отряды самообороны Беларуси», на который были подписаны порядка двух с половиной тысяч человек. Координаторами чата были Литва, Польша, США, Украина и Германия.

«Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И — внимание, владелец чата — гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа — гражданка Российской Федерации Трубникова», — рассказал президент.

Он добавил, что эти группы недавно попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах.

Ранее Лукашенко обвинил Украину и США в создании сети террористических ячеек. По его словам, ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. «Они сами пока не знают, что это за день икс, к нему надо подвести наш народ», — сказал Лукашенко.

Он также пообещал предъявить обвинения высшему руководству Германии, в том числе канцлеру, но не уточнил деталей.