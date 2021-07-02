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Эксперт назвал сроки снижения роста заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Спад текущей, третьей волны COVID-19 можно ожидать в середине июля. Об этом рассказал ТАСС основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

В то же время эксперт добавил, что в конце сентября ожидается новая волна коронавируса. По словам Исаева, подъем заболеваемости — «грустный, но ожидаемый факт». В числе причин он назвал волнообразное развитие эпидемии, нежелание людей пользоваться масками и низкие темпы вакцинации. Специалист подчеркнул, что у тех, кто уже получил первую дозу вакцины от COVID-19, иммунитет будет готов как раз к середине осени.

Ранее власти Москвы назвали условия для улучшения ситуации с коронавирусом. По словам главы московского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, это зависит от темпов вакцинации.

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