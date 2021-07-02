В Москве на съемках фильма «Нюрнберг» монтажника убило упавшей декорацией

В Москве на съемках исторического фильма «Нюрнберг» работника киноплощадки убило упавшей декорацией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 31 мая в одном из павильонов студии «Мосфильм». Монтажник сцены Евгений Степанов устанавливал декорации для картины режиссера Николая Лебедева, когда на него обрушились детали конструкции. Со съемок Степанова госпитализировали со множественными переломами, разрывами и ушибами внутренних органов. Через три дня мужчина скончался от полученных травм. Евгению Степанову было 55 лет.

Отмечается, что причиной обрушения декораций стало нарушение техники безопасности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Историческая лента «Нюрнберг» посвящена процессу над военными преступлениями Третьего рейха. В числе актеров картины — артисты Сергей Безруков и Евгений Миронов. Выход картины назначен на 2021 год, точная дата премьеры неизвестна.