Семье погибшего на съемках «Подольских курсантов» выплатили мизерную компенсацию

Семье каскадера Олега Шилкина, погибшего под гусеницами танка во время съемок фильма «Подольские курсанты», выплатили мизерную денежную компенсацию от кинокомпании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Родственники Шилкина обратились в суд, требуя взыскать с киностудии «Военфильм» 15 миллионов рублей в качестве компенсации. Однако в ходе расследования выяснилось, что тормоза были исправны, водитель был трезв, а по документам макет немецкого танка не являлся транспортным средством. Следственный комитет закрыл дело «в связи с отсутствием события преступления». Также представители студии Игоря Угольникова заявляли, что передали семье один миллион рублей на похороны.

Красногорский суд постановил взыскать 160 и 50 тысяч рублей в пользу родителей и сестры погибшего соответственно. Таким образом, семья артиста получила компенсацию в 70 раз ниже запрошенной.

31-летний каскадер Олег Шишкин скончался в результате несчастного случая на съемках российского военного фильма. О гибели артиста стало известно 22 октября 2018 года.