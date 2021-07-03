В России допустили появление ипотечных ставок выше 10 процентов до конца года

Ипотечные ставки в России вне льготных программ к концу года могут превысить десять процентов, допустила в интервью РИА Новости Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5-10,5 процента. Это произойдет вслед за ростом ставок по вкладам и остальным привлекаемым банками ресурсам», — сказала Розенцвет.

Она добавила, что корректировка льготной ипотеки на жилье в новостройках после 1 июля позволит перенаправить ресурсы в сторону регионов, в которых не было ажиотажного спроса на такое кредитование.

«При этом продолжает действовать программа семейной ипотеки, где лимит кредита остается на прежнем уровне в 12 миллионов рублей, и которая в значительной степени отвечает задаче повышения доступности жилья для семей с детьми, ограничивая инвестиционный спрос», — добавила эксперт.

Средняя ставка по ипотеке, по данным Центробанка на май, составляла 7,3 процента годовых.