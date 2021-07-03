«Матч» между полицейскими и болельщиками в Петербурге попал на видео

Перед стадионом в Санкт-Петербурге, где проходили матчи Чемпионата Европы по футболу, дежурившие полицейские начали играть в футбол с проходящими мимо болельщиками. Видео импровизированного «матча» публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На видео один из полицейских в полном обмундировании сначала чеканит мяч, а потом отдает пас болельщику. Позже образовывается целый круг из болельщиков, которые начали перепасовываться между собой и полицией. В конце правоохранитель аплодирует игре болельщиков.

Последний матч Евро 2020 в Санкт-Петербурге прошел 2 июля. Сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата Европы, переиграв Швейцарию.

Счет был открыт в результате автогола игрока швейцарской сборной Дениса Закария. Счет подопечным Владимира Петковича удалось сравнять только во втором тайме. На 68-й минуте ворота испанцев поразил Джердан Шакири. Спустя девять минут швейцарцы остались в меньшинстве. В серии пенальти точнее оказались испанцы.