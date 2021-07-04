Названы способы определить местоположение человека по телефону

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков назвал способы определить местоположение человека по телефону. Он отметил, что варианты бывают как легальные, так и нет, передает агентство «Прайм».

Для легального выяснения местонахождения можно воспользоваться услугами операторов связи, например, «локатором», «радаром». Для этого нужно отправить USSD-запрос, пояснил эксперт. Также в некоторых мессенджерах есть функция «направить геолокацию» собеседника.

«Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона. Делая это без разрешения, вы совершаете противоправные действия», — предупредил Кусков.

Он также рассказал об услуге «родительский контроль», которая позволяет отслеживать, где находится ребенок. Или можно обратиться к операторам связи, чтобы найти пользователя, так, например, делает поисковая служба Liza Alert, заключил эксперт.

Ранее научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г.В. Плеханова Виталий назвал главные опасности для смартфона в летний период. По словам эксперта, мобильные устройства подвержены повреждениям от падений, попадания воды и песка, а также воздействия высоких температур.