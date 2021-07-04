Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду определился со своим будущим. Об этом сообщает Jmania.

36-летний форвард намерен продлить контракт с туринским клубом еще на сезон. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2022-го. Представляющий интересы игрока агент Жорже Мендеш уже связался с руководством «Ювентуса» и сообщил о намерении Роналду подписать новый контракт.

Накануне чемпионата Европы сообщалось о готовности Роналду сменить клуб. В частности, среди претендентов на форварда назывался «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Роналду забил 37 голов в 45 матчах за «Ювентус». В итальянском чемпионате команда заняла четвертое место.

Роналду выступает за клуб с лета 2018-го. Он дважды выигрывал скудетто вместе с «Ювентусом». Португалец — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Четырежды — в составе мадридского «Реала».