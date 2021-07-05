Джонсон назвал дату снятия коронавирусных ограничений в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал дату снятия всех коронавирусных ограничений для жителей страны. Его слова передает ТАСС.

Политик заявил, что ограничения планируют полностью снять 19 июля. Он также отметил, что с этого дня британцы смогут самостоятельно принимать решение относительно использования защитных масок.

Власти Великобритании намерены сделать прививку от COVID-19 всем совершеннолетним гражданам страны к середине сентября.

30 июня во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире. Однако в западных странах, победивших COVID-19, сохраняется угроза распространения индийского штамма. В ВОЗ предупредили, что штамм «дельта» считается более агрессивным. Отмечается, что за прошедшую неделю им заразились более 35 тысяч жителей Великобритании.

