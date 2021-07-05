Канделаки призвала Эстонию не будить «спящего добродушного медведя»

Генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки назвала смешными территориальные претензии Эстонии к России и призвала не будить «спящего добродушного медведя». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Сложно, наверное, придумать что-то смешнее, чем территориальные претензии Эстонии — страны, умудрившейся ограничить в правах большое количество русскоязычного населения, — к России», — говорится в публикации. Говоря о претензиях кандидата в президенты Эстонии Хенна Пыллуааса, Канделаки назвала его аппетит «просто неутолимым». «Я понимаю, конечно, что популизм в тренде уже много лет, но зачем будить спящего добродушного медведя?», — задалась она вопросом.

Ранее кандидат в президенты Эстонии, спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. По мнению политика, Тартуский мирный договор, заключенный между Россией и Эстонией в 1920 году, и указанная в нем госграница все еще действуют. Согласно договору, к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей.

Москва признает Тартуский договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим. Таким образом, заявление спикера эстонского парламента можно расценить как территориальные претензии к России.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.