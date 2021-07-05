В Госдуме ответили на требование Эстонии вернуть «оккупированные» территории

Глава комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас «вновь наступает на грабли», заявляя о претензиях Таллина на земли, находящиеся в составе Псковской и Ленинградской областей России. Он подчеркнул, что ни о какой передаче Эстонии территорий не может идти и речи. Об этом политик заявил в интервью с «Лентой.ру».

На съезде Консервативной народной партии Эстонии 4 июля бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас был утвержден в качестве кандидата в президенты. Во время выступления политик заявил, что необходимости заключать пограничное соглашение с Россией нет. Он подчеркнул, что считает действующим Тартуский мирный договор от 1920 года, по которому к Эстонии относятся земли, которые сейчас входят в состав Псковской и Ленинградской областей.

Комментируя эти высказывания, Леонид Слуцкий отметил, что Хенн Пыллуаас регулярно выдвигает территориальные претензии к России, продолжая пребывать в заблуждении относительно действия Тартуского мирного договора. «Не смог он обойти их и в своем выступлении на съезде, где вновь были пассажи о якобы аннексии и оккупации Печор и территорий за Нарвой», — отметил политик.

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«Высказывания Хенна Пыллуааса можно было бы назвать обычной предвыборной риторикой в расчете на не очень грамотных избирателей в плане юриспруденции и истории. Однако трансляция подобной позиции все больше отдаляет ратификацию российско-эстонского пограндоговора. Тем самым господин Пыллуаас вновь наступает на те же грабли и отбрасывает ситуацию на 16 лет назад, когда после почти 11 лет переговоров удалось согласовать линию границы и подписать пограничный договор», — заявил Слуцкий.

Политик отметил, что именно упоминание с эстонской стороны в преамбуле документа Тартуского договора вынудило тогда Россию отозвать свою подпись, а новые консультации возобновились только в 2012 году и закончились в 2014 подписанием нового соглашения о госгранице.

«Документ до сих пор находится на рассмотрении в парламентах обеих стран, в российской Госдуме - в Комитете по международным делам. Были договоренности о его синхронной ратификации, но именно русофобская линия эстонских политиков затормозила весь процесс», — подчеркнул политик.

Политик заявил, что в вопросе границ между Россией и Эстонией двух мнений быть не может. Тартуский договор был заключен между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года. «Он предусматривал, что Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике, но после ее вхождения в состав СССР в 1940 году эти территории отошли РСФСР. Точка», — заключил Слуцкий.

«Остается сожалеть, что эстонских политиков не волнует факт того, что граница с Россией по-прежнему юридически не закреплена, им удобнее держать ее в заложниках, заявляя о преступной оккупации для привлечения электората», — поделился глава профильного комитета Госдумы. Резюмируя, он заявил, «ни о какой передаче Эстонии территорий не может идти и речи, это не обсуждается и обсуждаться не может».