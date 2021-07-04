В Эстонии потребовали от России вернуть часть территории

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от России вернуть часть территории. Об этом он заявил на съезде Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), передает РИА Новости.

Пыллуаас отметил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, как и указанная в нем государственная граница, все еще действуют. Эстонский политик также подчеркнул, что выступает против ратификации пограничного соглашения с Россией. По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Ранее в ходе своего новогоднего обращения к гражданам Пыллуаас также выступил с территориальными претензиями к России. Как заявили в Госдуме, подобные высказывания представителей эстонских властей создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Отмечается, что Москва признает Тартуский мирный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.