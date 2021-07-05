Великобритания объявила об отмене масочного режима

Власти Великобритании объявили об упразднении масочного режима с 19 июля. О том, что с этого дня в общественных местах можно будет носить защитные средства по своему усмотрению, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, его слова приводит ТАСС.

«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски», — указал он, добавив, что в опубликованных правительством рекомендациях выделят случаи, когда защитными средствами лучше не пренебрегать.

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании назвал дату снятия коронавирусных ограничений в стране. «Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе, мы разрешим открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам», — подчеркнул он.