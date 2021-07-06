Названы опасные для iPhone Wi-Fi-сети

Подключение iPhone к Wi-Fi-сетям с определенным названием может надолго вывести телефон из строя. Об этом в своем Twitter рассказал инженер Карл Шу (Carl Schou).

Экспериментирующий с различными сетевыми подключениями специалист обнаружил универсальное название опасных для смарфтонов Apple Wi-Fi-точек. Инженер заметил, что если iPhone подключить к сети, в названии которой присутствует словосочетание %secretclub%power, то функция передачи данных на устройстве отключится. При этом корректную работу телефона нельзя будет никак восстановить.

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Карл Шу создал сеть с подобным названием и подключил к ней свой смартфон. Затем Шу заметил, что не может активировать Wi-Fi-модуль на устройстве. «Я несколько раз сбрасывал сетевые настройки, принудительно перезагружал iPhone, и теперь у меня нет идей [о том, как это исправить]», — подытожил специалист.

Спустя какое-то время Шу заявил, что пытался связаться с технической поддержкой Apple, однако не получил от них вразумительного ответа. «Вы можете навсегда сломать Wi-FI любого устройства iOS, если подключитесь к подобной сети», — предупредил пользователей iPhone инженер.

Судя по всему, неполадку можно исправить только с помощью вмешательства сотрудников Apple. Вероятнее всего, в ближайшем будущем Apple выпустит исправляющее ошибку обновление.

В конце июня Карл Шу рассказал, что при подключении к Wi-Fi-сети, название которой состоит из знаков % и определенных текстовых символов, сетевой модуль iPhone может выйти из строя. Описанную экспертом проблему удалось решить посредством полного сброса настроек сети в девайсе.