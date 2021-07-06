Юрист рассказал о невозможности экстрадиции Агурбаш из России в Белоруссию

Россия не сможет по запросу Белоруссии экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, поскольку страна не выдает своих граждан. О невозможности передачи обвиняемой исполнительницы рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.

«Конституция РФ запрещает выдавать своих граждан», — сказал эксперт, добавив, что в его практике было дело, когда белорусские правоохранители просили выдать им человека, у которого были и российское, и белорусское гражданства, однако и в этом случае «вопрос о выдаче сразу был закрыт». По словам самой Агурбаш, она является гражданкой Российской Федерации, есть ли у нее белорусская регистрация — неизвестно.

Аграновский отметил, что правоохранительные органы Белоруссии могут прислать в Россию свои материалы, после чего будет возбуждено дело, проведено следствие и суд. «Такой порядок не только с Белоруссией, но и со всеми странами, с которыми заключено соглашение о правовой помощи», — сказал юрист. Он подчеркнул, что вопрос о выдаче Россией граждан других государств решает Генеральная прокуратура.

Ранее Анжелика Агурбаш сообщила, что в Белоруссии возбудили против нее уголовные дела о разжигании вражды и оскорблении президента. Артистка ранее говорила, что в стране царит вопиющая несправедливость и агрессия, а Лукашенко «захватил людей в заложники и запустил жесточайшую репрессивную машину, которая не щадит никого». В понедельник, 5 июля, она заявила, что узнала от журналистов о требовании Генпрокуратуры Белоруссии об ее экстрадиции из России.

