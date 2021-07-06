ЦСКА нацелился на футболиста «Интера»

Московский ЦСКА нацелился на трансфер бразильского защитника «Интера» Далберта. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter.

Отмечается, что москвичи могут начать переговоры по приобретению футболиста уже на этой неделе. Трансферная стоимость Далберта оценивается в четыре миллиона евро. Контракт бразильца с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.

В данный момент игрок обороны выступает за французский «Ренн» на правах аренды. К «Интеру» Далберт присоединился в 2017 году. Он провел в составе миланцев 26 матчей и забил один гол. В минувшем сезоне он 12 раз выходил на поле в составе «Ренна» во всех турнирах.

ЦСКА завершил минувший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) на шестом месте.

