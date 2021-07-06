В России предложили компенсировать общепиту расходы на профилактику коронавируса

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил компенсировать в 2021 году ресторанам и кафе расходы на профилактику распространения коронавируса. С соответствующим предложением он обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо.

«Участники прошедшего в Совете Федерации круглого стола озвучили предложения, которые будут способствовать экономической стабильности сегмента общественного питания, а именно: компенсация расходов на профилактику распространения коронавирусной инфекции для сферы общественного питания или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году», — говорится в документе.

Сенатор предложил вернуть предприятиям общепита возможность отсрочить уплату по договорам аренды недвижимого имущества. По мнению Кутепова, меры, которые государство предоставило бизнесу определенный период пандемии существенно помогли продержаться в многим предприятиям на плаву. Однако в постпандемийный период предприятия снова должны набрать те обороты, которые были до пандемии, а также найти ресурсы для дальнейшего развития. Одной из основных проблем бизнеса Кутепов назвал отсутствие мигрантов.

«Сопутствующей проблемой явилась невозможность работы допандемийного количества работников-мигрантов, в результате чего предприятиям общественного питания приходится срочно искать замену работников в сфере клининга и работников, которые выполняли работы, не требующие квалификации», — пояснил сенатор.

Кроме того, отметил Кутепов, многие предприятия вынуждены терять прибыль, поскольку в период простоя они по-прежнему платят сотрудникам зарплату. Перед компаниями стоит задача сохранить персонал, чтобы после отмены ограничительных мер продолжить работу в штатном режиме.