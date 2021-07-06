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Пилот назвал недостаток пропавшего на Камчатке самолета Ан-26

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

При обледенении хвоста самолет Ан-26 может упасть. Такой недостаток пропавшего на Камчатке воздушного судна назвал бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов, передает телеканал «360».

Он рассказал, что Ан-26 является модификацией Ан-24. Этот самолет, по его утверждению, используют для грузовых перевозок. Романов уточнил, что в конструкции воздушного судна есть один существенный недостаток, способный привести к авиакатастрофе.

«Единственное, у него есть недостаток — это когда происходит обледенение хвостового оперения, происходит так называемый клевок, то есть нырок самолета с плохими последствиями», — отметил специалист.

Пилот добавил, что при аварийной посадке в море, воздушное судно может продержаться на поверхности несколько часов, если экипаж вовремя закроет специальные клапаны.

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Пилот назвал недостаток самолета Ан-26