Азербайджан сообщил о ранении военнослужащего в результате обстрела

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий республики получил ранение в результате обстрела в Нагорном Карабахе.

ЧП случилось вечером 6 июля. «Незаконные армянские вооруженные отряды, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, подвергли обстрелу подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в направлении села Алиагалы Агдамского района», — заявило Минобороны.

Пострадавший военный проводил работы по благоустройству дорог. Его эвакуировали в военный госпиталь. «Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы с целью проведения расследования инцидента», — добавили в Баку.

Ранее 6 июля Генштаб Вооруженных сил Армении заявил, что в Гегаркуникской области произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными. Были ранены пять человек с двух сторон.

Баку отрицал эту информацию. «Среди нашего личного состава жертв нет. Если в Вооруженных силах Армении есть жертвы, то это может быть только в результате инцидента между ними», — заявили в министерстве обороны.