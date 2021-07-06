Азербайджан опроверг заявления Армении о перестрелке между военными

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Армении о перестрелке между военными на приграничных территориях. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

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Согласно сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Армении, перестрелка произошла недалеко от села Верин Шоржа Гегаркуникской области из-за провокаций со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В результате инцидента были ранены трое военнослужащих, один с армянской стороны и два — с азербайджанской.

Министерство обороны Азербайджана опровергло эту информацию. Там заявили, что ни одно подразделение азербайджанской армии огонь не открывало и пострадавших с их стороны нет.

«Среди нашего личного состава жертв нет. Если в Вооруженных силах Армении есть жертвы, то это может быть только в результате инцидента между ними», — сообщили в оборонном ведомстве.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе в последние месяцы существенно обострилась из-за попыток обеих сторон провести демаркацию в одностороннем порядке. Стороны не раз обвиняли другу друга в нарушении границ и провокациях.

В начале июня на приграничных территориях между армянскими и азербайджанскими военными произошла перестрелка. Согласно официальной позиции Армении, пограничники открыли ответный огонь по азербайджанским войскам, которые проводили инженерные работы на армянской территории. Азербайджан, напротив, заверил, что первыми атаку устроили армянские войска, а его пограничники оставались на суверенной земле.