В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов страны.

По данным ведомства, взрыв мог произойти из-за извержения вулкана. Отмечается, что специалисты министерства в настоящее время проводят расследование произошедшего.

Ранее сообщалось, что газодобывающая платформа загорелась в азербайджанском секторе Каспия. По словам источника РИА Новости знакомого с ситуацией, пожар начался после взрыва, который произошел около платформы «Умид».

В то же время в Госнефтекомпании Азербайджана заявили, что аварии на морских платформах на Каспии зафиксировано не было. По предварительной информации компании, произошло извержение грязевого вулкана.