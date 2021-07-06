В Испании утвердили законопроект о согласии на секс

Правительство Испании утвердило законопроект, согласно которому любое действие сексуального характера будет считаться преступлением, если на него не было получено ясного и четкого согласия. Об этом сообщает РИА Новости.

В законопроекте пояснили, что под согласием будет пониматься только то согласие, которое было «свободно продемонстрировано действиями, которые в зависимости от обстоятельств ясно выражают волю человека». Официальный представитель испанского правительства Мария Хесус Монтеро, комментируя законопроект, сказала, что женское согласие на секс теперь станет «главным аспектом оценки преступлений против сексуальной свободы».

«Молчание или пассивность не означают согласия, недемонстрация несогласия не может быть оправданием, чтобы действовать против воли жертвы», — заявила Монтеро.

Помимо этого в законопроекте прописаны и другие действия сексуального характера, которые будут приравниваться к сексуальному насилию без согласия. Среди таких действий: домогательства, эксгибиционизм, калечащие операции на женских половых органах, принудительные браки и порнография.

В 2016 году во время празднований праздника Сан-Фермин в Памплоне пятеро мужчин изнасиловали 18-летнюю девушку. Судьи, работавшие над делом, не могли прийти к согласию, так как не знали, можно ли признать секс изнасилованием, если девушка не оказала активного сопротивления. Спустя два года, в апреле 2018 года, мужчинам смягчили срок, приговорив их к девяти годам тюрьмы, так как их дело переквалифицировали по статье о сексуальных домогательствах, сняв обвинения в изнасиловании. Решение суда вызывало протесты по всей стране, и дело было пересмотрено в Верховном суде, который изменил обвинение и признал мужчин виновными по статье «изнасилование». Все они были приговорены к 15 годам заключения.