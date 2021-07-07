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Доминикана частично закрыла границы после убийства президента Гаити

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Фото: Ricardo Rojas / REUTERS

Власти Доминиканской Республики закрыли границы страны для граждан Колумбии после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщает издание Acento.

В связи с подозрениями о причастности колумбийцев к нападению, Доминикана запретила «любому человеку колумбийского происхождения» въезд или выезд через воздушные, наземные и морские границы.

Ранее власти Доминиканы рассказали об одной из версий насчет убийц Моиза. По информации в правительстве страны, убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. Предполагается, что они действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей».

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. В стране объявили военное положение.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.

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