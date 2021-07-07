Российский подросток пришел на завод с отцом и лишился четырех пальцев

В Тверской области 13-летний подросток лишился четырех пальцев на деревообрабатывающем заводе. На предприятие он пришел с отцом. Об этом сообщают «Известия».

Подросток получил травму во время работ на предприятии. Его госпитализировали с диагнозом «травматическая ампутация второго, третьего, четвертого и пятого пальцев левой кисти». Пострадавшего направили в тверскую больницу. Кто допустил подростка к опасному производству, не сообщается.

По факту случившегося прокуратура проведет проверку. После нее примут решение в отношении родителей и предприятия.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 13-летняя девочка погибла из-за обрушения перекрытия недостроенного здания. Подросток сидела вместе с друзьями на одном из верхних этажей заброшенной конструкции. После того как на нее упала плита, сверстники вызвали скорую.