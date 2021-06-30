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В российском городе подростка насмерть придавило перекрытием заброшенного здания

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

В российском городе 13-летняя девочка погибла из-за обрушения перекрытия недостроенного здания. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания ЧП произошло в Новосибирске. Подросток сидела вместе с друзьями на одном из верхних этажей заброшенной конструкции. После того как на нее упала плита, сверстники вызвали скорую.

«Конструкцией придавило ее. Она была вся в крови. После этого была еще жива. Ждали врачей, но они долго ехали. Она умерла от потери крови», — рассказал очевидец случившегося.

По словам главного врача подстанции скорой медицинской помощи, ребенок скончался до приезда медиков. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму.

Местные жители отметили, что на заброшенное здание часто забирались подростки — они гуляли там и фотографировались. Горожане просили огородить опасный объект, но никто не отреагировал на их обращения.

Ранее 11-летний школьник из Саратовской области через лаз забрался в гараж, где его насмерть придавила кирпичная стена. В прокуратуре заявили, что мальчик состоял в благополучной семье.

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