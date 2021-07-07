Шлеменко объяснил отказ драться в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко объяснил, почему выбрал выступления в промоушене Bellator. Его слова приводит «Газета.ру».

Шлеменко признался, что мог перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), но предпочел Bellator, так как на тот момент промоушен был привлекательнее с финансовой точки зрения. «Я профессиональный боец. И это мой единственный источник дохода. Нагрузка у меня большая — в том числе и общественная», — отметил 37-летний спортсмен.

29 мая стало известно, что Шлеменко проведет поединок с Рафаэлем Карвальо. Бразилец — бывший чемпион Bellator.

В январе 2020-го сообщалось, что у бойца истек контракт с Bellator. Представитель Шлеменко вступил в переговоры с различными организациями, в числе которых был и UFC.

Шлеменко начал профессиональную карьеру в 2004 году. На его счету 60 побед при 13 поражениях.