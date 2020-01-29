Российский боец Шлеменко начал переговоры с UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко начал переговоры с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера спортсмена Алексея Жернакова.

По его словам, у Шлеменко истек срок обязательств перед организацией Bellator, в которой он был чемпионом. Теперь сторона российского бойца ведет переговоры с несколькими организациями, в том числе с UFC. «Следующий бой Александра планируется на май, это будет не UFC», — заявил Жернаков.

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В декабре Шлеменко рассказал, что попасть в UFC несложно. Главное — быть выгодным промоушену, а побеждать при этом не обязательно. Тогда же он заявил, что пока не стремится подписать контракт с промоушеном.

35-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, еще один поединок с его участием был оставлен без результата. Наибольшую известность российский спортсмен обрел, выступая в Bellator. В UFC боец не провел ни одного поединка.

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