Ежегодный ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили

Каждый год Россия теряет до 150 миллиардов рублей в результате процессов, связанных с таянием вечной мерзлоты. Об этом заявил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Дмитрий Данилов, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на конференции руководителей европейских прокуратур в Санкт-Петербурге он отметил, что разрушение экосистем в Арктике угрожает расположенным там объектам промышленности и инфраструктуры, жилью и здоровью граждан.

Данилов также связал с глобальным потеплением аварию в Норильске, из-за которой произошло загрязнение большой площадки земель и водных объектов. «Норильский никель», которому принадлежал давший течь резервуар с дизельным топливом, был оштрафован на сумму более 146 миллиардов рублей.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска не исключил, что страна будет терять по два миллиарда долларов в год из-за последствий глобального потепления.

По его мнению, жители арктических широт, которые шутят по поводу климатических изменений, пострадают точно так же. Бизнесмен подчеркнул, что ни у кого «отсидеться не получится».

В ходе прямой линии в конце июня президент России Владимир Путин отмечал, что на территории страны потепление происходит даже быстрее, чем во всем мире. По его мнению, ухудшение ситуации не только приведет к таянию мерзлоты, но и к опустыниванию территорий, где сосредоточено сельхозпроизводство.