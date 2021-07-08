Российский врач объяснил опасность алкоголя при вакцинации от COVID-19

Российский врач, заведующий отделением реабилитации и восстановительного лечения городской поликлиники №43 Вячеслав Реут объяснил, чем опасен прием алкоголя при вакцинации от COVID-19. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Городского Центра Медицинской Профилактики.

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По словам специалиста, на данный момент нет информации о воздействии спиртных напитков на человека в период вакцинации. Одни медики утверждают, что алкоголь снижает эффективность прививки, другие не видят в этом ничего страшного.

Как отметил Реут, врачи советуют воздержаться от спиртного в течение трех недель после второй прививки. Специалист добавил, что алкоголь, являясь токсином, негативно влияет на кровеносные сосуды и сердце. Интоксикация препятствует выработке достаточного количества антител, поэтому формируется более слабый иммунный ответ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова настаивала на необходимости воздержаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от COVID-19. По ее утверждению, в период получения прививки нужно пожалеть организм и «чуть потерпеть».