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Россия и Турция подписали программу сотрудничества по борьбе с терроризмом

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Игорь Краснов
Игорь Краснов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Генеральная прокуратура России и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества на 2021-2022 годы. Документ утвердили в ходе встречи российского генпрокурора Игоря Краснова и заместителя министра юстиции Турции Якупа Могула, передает ТАСС.

Программа закрепляет решение Москвы и Анкары о совместной работе по борьбе с терроризмом и киберпреступностью. «Реализация этих мероприятий позволит улучшить понимание наших правовых систем и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества ради безопасности наших народов и наших государств», — подчеркнул Краснов.

Генпрокурор понадеялся на дальнейшее развитие сотрудничества с турецким ведомством в сфере безопасности. Он также встретился с генеральным прокурором при Верховном суде Турецкой Республики Бекиром Шахином. По словам Краснова, в случае заинтересованности сторон, взаимодействие с Анкарой на прокурорском уровне также будет укреплено.

2 июля Минобороны России сообщало, что Москва и Анкара помогли властям Сирии обменять пленных на террористов в рамках «астанинского формата». Тогда одновременно освободили несколько задержанных «оппозиционными группами и режимом».

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