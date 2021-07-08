В Госдуме оценили увольнение Черчесова с поста главного тренера сборной России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Свое мнение депутат высказал в интервью «Ленте.ру».

«То, что Черчесова уволили — это само по себе напрашивалось, потому что, честно говоря, так не бывает, что нет виноватых у нас. Виноватые у нас всегда есть», — оценил он.

По его словам, увольнение главного тренера по футболу — это не решение вопроса. «Я уже много раз об этом говорил, что нам нужна на сегодняшний день концепция поднятия российского футбола. Увольнение главного тренера — это одна из деталей всего этого процесса. Дальше нужно заниматься, прежде всего, детско-юношеским футболом, и, конечно же, формировать ту концепцию развития, которая конце в концов позволит нашей сборной достойно выглядеть на европейских полях, ну и конечно внутри на чемпионате, чтобы и люди понимали, что российский футбол — самый массовый вид спорта — он сейчас находится на подъеме, а не в упадке», — заключил он.

6 июля стало известно, что РФС собирается расторгнуть контракт с Черчесовым после того как будет достигнута договоренность с одним из тренеров на замену. Среди кандидатов рассматривались наставник Германии Йоахим Лев, главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович и Штефан Кунтц, работающий с немецкой молодежкой.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал на домашнем чемпионате мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.