Внучка Людмилы Гурченко пожаловалась на привидение в доме артистки

Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева пожаловалось на приведение в загородном доме покойной знаменитости. Наследница актрисы стала слышать на даче странные звуки, сообщает «Собеседник».

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Королевой принадлежит дача Гурченко в подмосковном поселке Глаголево. Женщина стала слышать по ночам, как будто кто-то ходит по лестнице. Она считала, что в доме обитает дух покойной артистки. Для решения проблемы женщина освящала дом святой водой, но ситуация не поменялась.

Недавно наследница посетила концерт певицы по имени Эмма, которая якобы обладает экстрасенсорными способностями. Артистка заявила, что скорее всего в доме обитает дух не Гурченко, а того, кто владел недвижимостью до нее. Королева пообещала уточнить подробности и решить проблему.

В январе российская модель и певица Анна Калашникова заявила, что в ее квартире есть полтергейст: без посторонней помощи падают вещи, включается свет и открываются окна. Вскоре в эфире ток-шоу «На самом деле» эксперты выяснили, что таким способом бывшая возлюбленная жениха Калашниковой хотела ее напугать.