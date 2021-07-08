Южнокорейские разведчики рассказали о состоянии здоровья похудевшего Ким Чен Ына

Южнокорейские власти рассказали о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который недавно резко потерял в весе. Они сослались на информацию от разведчиков в КНДР, передает Bloomberg.

Депутат Ким Бен Ки отметил, что Ким Чен Ын потерял от 10 до 20 килограммов за последнее время. При этом он подчеркнул, что у похудевшего лидера нет серьезных проблем со здоровьем, которые могли бы повлиять на его управление страной. По словам политика, Ким Чен Ын продолжает посещать крупные государственные мероприятия Северной Кореи.

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30 июня государственные СМИ КНДР официально упомянули о похудении лидера страны. Источники южнокорейской газеты «Чосон Ильбо» отметили, что при росте 170 сантиметров его вес составлял 140 килограммов, что превышает норму для людей в возрасте 30-40 лет и может указывать на наличие каких-либо заболеваний.

В начале июня резкое похудение Ким Чен Ына спровоцировало слухи о его болезни. При этом некоторые эксперты предположили, что за внезапной потерей веса может стоять переход северокорейского лидера на более здоровый образ жизни.

По мнению директора Центра исследований Северной Кореи Института Сечжон Чон Сон Чжан, государственные СМИ КНДР сообщили о похудении лидера, чтобы избежать спекуляций о его проблемах со здоровьем и, возможно, показать в целях пропаганды, что «он переутомляется, пытаясь улучшить жизнь людей».

