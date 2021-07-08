Кучеров играл в плей-офф НХЛ с переломом ребра

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров играл в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с переломом ребра. Об этом Sport24 рассказал его агент Дэн Мильштейн.

По словам представителя игрока, россиянин сломал девятое ребро в шестом матче полуфинальной серии с «Нью-Йорк Айлендерс». Спортсмен играл через боль, перед каждой встречей ему делали уколы. После повреждения Кучеров провел шесть встреч в плей-офф.

Ранее в четверг, 8 июля, сообщалось, что Кучеров пришел на пресс-конференцию, посвященную победе «Тампы» в Кубке Стэнли, с голым торсом. В процессе мероприятия хоккеист пил пиво из банки.

«Молнии» обеспечили себе победу в Кубке Стэнли, выиграв пятый матч финальной серии с «Монреаль Канадиенс». Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф с 32 набранными очками (8 голов и 24 передачи).

