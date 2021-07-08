Раскрыты документы о планах Англии и Франции ударить по СССР

В 1939-1940 годах Англия и Франция активно готовились сообща нанести удар по СССР после заключения пакта Молотова-Риббентропа. Это следует из документов, обнародованных на выставке «Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 — 22 июня 1941», передает РИА Новости.

Страны обеспокоились, что после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом произойдет усиление Третьего рейха за счет поставок из СССР. В первую очередь речь шла о нефти. В связи с чем Англия и Франция планировали уничтожить бакинские нефтепромыслы, а также разбомбить порты на Черном море, в Туапсе и Батуми. Помимо этого не исключалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе и даже военного вторжения в регион.

План получил название Pike («копье»), однако так и не был реализован.

Ранее стало известно, что Минобороны России рассекретило архивные данные. Ведомство представило на сайте специальный раздел «День, о который разбился блицкриг», который посвящен мужеству бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.