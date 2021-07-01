Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о публичном уравнении целей и действий Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны, а также отрицании решающего вклада советского народа в победе над фашизмом.

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В пояснительной записке отмечается, что инициатива нацелена против приравнивания «действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов».

Госдума приняла закон в третьем чтении 9 июня. Документ был разработан во исполнение поручения Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося в октябре 2020 года. Наказание за нарушение закона в документе не прописано.