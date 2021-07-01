Россия
 
Последние новости
Австрия исключит Россию из списка «опасных» стран по коронавирусу
Доктор Мясников предложил запретить слова «иммунитет» и «антитела»
Зеленский назвал слова Путина об Украине «пропагандисткой мантрой»
Лукашенко и Путин обсудят развитие регионов России и Белоруссии
Россиянин закрыл собой собачку от бойцовских псов и попал на видео
Россияне снова начали экономить на еде
Девушка ослепла на один глаз после похода в театр в Москве 
Момент убийства российского школьника девочкой-подростком попал на видео
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
В Чехии рассказали о «невероятном бардаке» на складах во Врбетице
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Sputnik / Alexei Nikolskyi / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий отождествлять роль СССР и нацистской Германии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о публичном уравнении целей и действий Советского Союза и Германии во время Второй мировой войны, а также отрицании решающего вклада советского народа в победе над фашизмом.

Изменения внесены в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В пояснительной записке отмечается, что инициатива нацелена против приравнивания «действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов».

Госдума приняла закон в третьем чтении 9 июня. Документ был разработан во исполнение поручения Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося в октябре 2020 года. Наказание за нарушение закона в документе не прописано.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Госдума приняла закон о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии
Госдума решила запретить уравнивать СССР и Германию во Второй мировой войне
Жириновский порассуждал об уничтожении Германии как государства